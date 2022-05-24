وزير الخارجية الفنلندي: الانضمام لـ"الناتو" سيستغرق وقتا طويلا ولدينا مساندة من واشنطن وباريس

أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن "الانضمام لحلف الناتو سيستغرق وقتا طويلا"، لافتا إلى أن "لديهم مساندة من الولايات المتحدة وفرنسا".

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وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال بيكا هافيستو: "واثقون أننا سنتدبر أمر انضمامنا للناتو بنجاح"، مشيرا إلى أن " 70% من الفنلنديين يؤيدون الانضمام إلى الناتو".

وأضاف هافيستو: "لدينا علاقات مهنية مع تركيا، ونقدر دورها في إدارة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وأكمل: "جاهزون لمواجهة أي تهديد أيا تكن طبيعته وحاليا الأوضاع هادئة مع روسيا"، متابعا: "الوضع على حدودنا مع روسيا هادئ، ونأمل أن يبقى الوضع كذلك".

واستطرد وزير الخارجية الفنلندي: "لدينا ضمانات أمنية من واشنطن تشمل إمكانية تقديم الدعم إن كان هناك صراع عسكري".

المصدر: "الجزيرة"