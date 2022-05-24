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وزير الخارجية الفنلندي: الانضمام لـ"الناتو" سيستغرق وقتا طويلا ولدينا مساندة من واشنطن وباريس

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وزير الخارجية الفنلندي: الانضمام لـ
AFP JOHN THYS
شعار حلف "الناتو" في بروكسل ببلجيكا - أرشيف
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أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن "الانضمام لحلف الناتو سيستغرق وقتا طويلا"، لافتا إلى أن "لديهم مساندة من الولايات المتحدة وفرنسا".

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وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال بيكا هافيستو: "واثقون أننا سنتدبر أمر انضمامنا للناتو بنجاح"، مشيرا إلى أن " 70% من الفنلنديين يؤيدون الانضمام إلى الناتو".

وأضاف هافيستو: "لدينا علاقات مهنية مع تركيا، ونقدر دورها في إدارة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وأكمل: "جاهزون لمواجهة أي تهديد أيا تكن طبيعته وحاليا الأوضاع هادئة مع روسيا"، متابعا: "الوضع على حدودنا مع روسيا هادئ، ونأمل أن يبقى الوضع كذلك".

واستطرد وزير الخارجية الفنلندي: "لدينا ضمانات أمنية من واشنطن تشمل إمكانية تقديم الدعم إن كان هناك صراع عسكري".

المصدر: "الجزيرة"

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