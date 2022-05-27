تركيا تعلن إجراء اختبار ناجح لنظام دفاع جوي محلي الصنع

أعلنت السلطات التركية أنها أجرت اختبارا ناجحا لنظام محلي الصنع للدفاع الجوي، يجري تطويره بمثابة البديل لأنظمة "باتريوت" الأمريكية و"إس-400" الروسية.

وكتب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في تركيا، إسماعيل دمير على "تويتر": "نشاطر مهندسينا الشباب فرحة لإتمامهم بنجاح اختبارا جديدا لنظامنا للدفاع الجوي Siper".

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وصرح دمير في ديسمبر الماضي أن تركيا تعمل على تطوير نظام بعيد المدى للدفاع الجوي، قد تكون مواصفاته مشابهة لنظام "إس-400" الروسي، أو تكون حتى أفضل منه.

وأفادت صحيفة "صباح" التركية بأن نظام Siper يعتبر بديلا لأنظمة "إس-400" و"باتريوت".

المصدر: نوفوستي