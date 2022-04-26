أفادت "الأناضول" بأن تركيا تستعد لافتتاح مركز اختبار ودمج أنظمة الدفاع الجوي (HSTEM)، بأنقرة، بهدف إجراء اختبارات على منتجات دفاعية محلية الصنع وإتمام تصنيعها وفق الشروط اللازمة.

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وأكدت وكالة "الأناضول" أن أعمال البنى التحتية لمشروع المركز الذي يتم إنشاؤه بإشراف هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، شارفت على الانتهاء، موضحة أنه "من المقرر أن يشهد مركز "HSTEM" تطوير أنظمة للصواريخ والدفاع الجوي وإنتاجها التسلسلي، إلى جانب عملية دمج الأنظمة الدفاعية".

كما أشارت الوكالة إلى أنه "من المقرر أيضا أن يشهد المركز نفسه، فعاليات الإنتاج والتكامل والاختبار والتحقق من الأنظمة والصواريخ المصنعة من قبل شركات الصناعات الدفاعية التركية".

وذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن المركز سيفتتح قريبا، حيث يتم الآن استكمال التحضيرات الأخيرة من أجل إطلاق فعالياته.

وأوضحت "الأناضول" أن "من الأقسام التي يضمها مركز "HSTEM"، مبنى إنتاج ودمج الأنظمة البالغ مساحته المغلقة 16 ألف متر مربع، والذي يضم أعمال الإنتاج التسلسلي لمشاريع إنتاج الصواريخ والمنظومات الدفاعية الجوية"، لافتة إلى أن "مركز التحكم، سيشهد عمليات التخطيط لكافة أنشطة الاختبار والتنسيق بينها والتحكم بها عن بعد، والاحتفاظ بالبيانات التي يتم التوصل إليها أثناء الاختبارات وبعدها، فضلا عن تحليل وتقييم البيانات".

وأضافت أنه "من الأقسام الأخرى التي يضمها المركز أيضا، منطقة الرماية المغلقة، حيث سيتم فيها اختبار الأسلحة والذخائر المطورة حديثاً، والتحقق من مدى فاعليتها ونجاحها"، مشيرة إلى أن "مسار الرماية الممتد على مسافة 200 متر، يمكن فيه اختبار كافة الأسلحة التي يصل عيارها إلى 35-40 ملم".

وكشفت الوكالة أن "مركز اختبار ودمج أنظمة الدفاع الجوي يضم أقساما أخرى مخصصة لاختبارات أنظمة الدفاع الجوي، وعيار الأسلحة المطورة، وأبراج اختبار لقياس قدرات الرادار والاستشعار الكهروضوئية للأنظمة، وكذلك قسم يحتوي على مسارات اختبار يمكنها قياس قدرات الأنظمة في مختلف الشروط البيئية والجغرافية"، مؤكدة أن "المركزسيساهم في قياس أداء الأنظمة التي تم تطويرها سابقا، في خطوة تسبق تحسين أدائها بحسب الظروف العسكرية على أرض الواقع، وبحيث يمكنها مواكبة المعايير العسكرية العالمية".

وكشفت وكالة "الأناضول" أن "مركز "HSTEM" يستعد لاحتضان أولى عمليات الاختبار، وذلك عقب افتتاحه قريبا، وأنه المقرر أن يشهد اختبار برنامج "ROBOSİM" للمحاكاة، حيث سيتم إجراء اختبار الساحة المكشوفة والبنى التحتية للمنظومة المذكورة"، موضحة أن "برنامج "ROBOSİM" سيستخدم في محاكاة الأهداف التي يمكن أن تواجه الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوية محلية الصنع، على أرض الواقع، وأن عملية المحاكاة التي يقدمها البرنامج المذكور تشمل مختلف التحركات والاتجاهات والزوايا التي يمكن أن تواجه الأنظمة الجوية على أرض الواقع".

ولفتت "الأناضول" إلى أن "مطوري الأنظمة الدفاعية الجوية سيتمكنون بفضل برنامج المحاكاة، من التعرف على أكبر عدد ممكن من السيناريوهات الصعبة التي تواجه منتجاتهم في أرض المعركة، وأن برنامج المحاكاة "ROBOSİM" يتميز بأنه فريد من نوعه في العالم، من حيث البنى التحتية والبرمجيات والمعدات التي يتمتع بها".

المصدر: "الأناضول"