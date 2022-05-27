رئيس مجلس الدوما: الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية في العالم

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية في العالم، وإن محاولات واشنطن وبروكسل لعزل روسيا فشلت.

إقرأ المزيد

وكتب فولودين في صفحته على "التلغرام": "فقدت الولايات المتحدة دعم الأغلبية في العالم. وتظهر آخر عمليات التصويت في الأمم المتحدة أن الدول التي لا تدعم واشنطن تمثل غالبية سكان العالم".

وأشار إلى أن القرارات التي تتخذ في الأمم المتحدة بأغلبية الأصوات غالبا ما تدعمها في الواقع أقلية، مدققا أنه "لهذا السبب يسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إصلاح الأمم المتحدة، إذ يرغب في الحفاظ على النموذج أحادي القطب، الذي أصبح عفا عليه الزمن".

وتابع: "في هذا الصدد عندما تجري مناقشة مواقف بلادنا، من الضروري أن نفهم أن غالبية سكان العالم إلى جانبنا. وفشلت كل محاولات واشنطن وبروكسل لعزل روسيا".

المصدر: نوفوستي