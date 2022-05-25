برلماني روسي: على الولايات المتحدة وحلفائها أن تعتاد على الدفع بالروبل

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة وحلفائها التي تؤيد قراراتها يجب أن تعتاد على الدفع بالروبل.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "لا سيما أنه توجد لدينا خبرة على دفع الفواتير المتبادلة بالروبل. وأظهرته صفقات الغاز. فعلى الولايات المتحدة وحلفائها التي تؤيد قراراتها أن تعتاد على الروبل".

وأشار إلى أن وزارة المالية الأمريكية تسعى بقرارها حول وقف سريان مفعول ترخيص تسديد الدين الخارجي لروسيا بالدولار لخلق مشاكل بالنسبة لروسيا، مضيفا: "أعلنت وزارة المالية الأمريكية أنها لن تجدد ترخيصها لتسديد الدين الخارجي لروسيا. وهكذا، من خلال الحظر المصطنع للمدفوعات بالدولار تحاول واشنطن خلق مشاكل لروسيا. بلدنا لديه حل لهذا التحدي".

وأكد البرلماني الروسي أنه توجد لدى روسيا الأموال الضرورية لتسديد دينها، مدققا أن الدفع بالروبل هو "الخيار الأمريكي".

وأوضح: "أولا، توجد (لدينا) كل الأموال الضرورية للمدفوعات. ثانيا، سندفع بالروبل. وهذا هو الخيار. إنها بالذات منعتنا من الدفع بالدولار. اليوم تعزز الروبل بشكل كبير، وبهذا المعنى لدينا وضع جيد في السوق".

المصدر: نوفوستي