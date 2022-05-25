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انتهاء سريان ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية الذي يسمح لروسيا بتسديد ديونها الخارجية

مال وأعمال

انتهاء سريان ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية الذي يسمح لروسيا بتسديد ديونها الخارجية
Sputnik
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انتهت فترة سريان الترخيص العام من وزارة الخزانة الأمريكية، الذي سمح لروسيا بسداد مدفوعات لخدمة ديونها الخارجية.

ووفقا لقرار السلطات، انتهت هذه الفترة، اليوم الأربعاء، بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي (07:01 بتوقيت موسكو).

وأعلنت الوزارة الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها لا تعتزم تمديد فترة سريان الوثيقة التي صدرت في مارس، وبفضلها تم استثناء مدفوعات خدمة جزء من الدين السيادي لروسيا من العقوبات ضد روسيا.

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وترى وكالة بلومبرغ، أن رفض تجديد الوثيقة يشير إلى أن الجانب الأمريكي يفضل إجبار روسيا، على "إعلان التخلف عن السداد، بدلا من دفعها إلى إفراغ خزينتها لصالح المستثمرين الأمريكيين".

المصدر: تاس

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