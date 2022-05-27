أكثر من 1.5 مليون شخص وصلوا إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

قال مصدر إن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من منطقة دونباس وأوكرانيا قد تجاوز 1.5 مليون شخص.

وقال المصدر: "بحسب صباح اليوم الجمعة، عبر أكثر من 1.5 مليون شخص الحدود إلى الاتحاد الروسي، من بينهم أكثر من 247 ألف طفل. معظمهم من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

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ويشار إلى أن عملية الإجلاء واسعة النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي دونباس، بدأت على خلفية التصعيد هناك في منتصف فبراير الماضي، واعتراف روسيا بهاتين الجمهوريتين، وانطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في المنطقة.

المصدر: تاس