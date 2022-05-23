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أكثر من 11.5 ألف لاجئ من دونباس دخلوا روسيا في يوم واحد

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أكثر من 11.5 ألف لاجئ من دونباس دخلوا روسيا في يوم واحد
Sputnik
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قالت مديرية حرس الحدود بمقاطعة روستوف، إن أكثر من 11.5 ألف لاجئ من دونباس عبروا نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا في هذه المقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المديرية، في بيانها اليوم: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر أكثر من 11500 مواطن من دونباس، الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في مقاطعة روستوف".

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ويشار إلى أن عملية الإجلاء واسعة النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي دونباس، بدأت على خلفية التصعيد هناك في منتصف فبراير واعتراف روسيا بهاتين الجمهوريتين، وانطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

 

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