الخطوط الجوية القطرية تدعو إلى حل النزاع مع ايرباص خارج المحاكم

دعا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إلى تسوية تفاوضية للنزاع القضائي المرير مع شركة إيرباص بشأن طائرات يشوبها خلل في طلاء أسطحها الخارجية.

وقال الباكر لصحافيين على هامش مؤتمر صحافي حول التحضيرات لكأس العالم 2022 في قطر، في تعليق حول القضية "كل شراكة لها نزاعات، وآمل فقط أن يتم حل هذا النزاع خارج المحاكم".

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من جهتها قالت إيرباص في بيان: "يمكن للقضية الآن أن تتقدّم بسرعة للتركيز على الموضوع الرئيسي، ألا وهو التصريحات الكاذبة التي أدلت بها الخطوط الجوية القطرية بشأن سلامة طائرات A350 وصلاحيتها للطيران، والتي سنواصل الدفاع عنها".

وشدّدت إيرباص في بيانها على أنها "تفضل حلا وديا" لهذا النزاع.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد طلبت من المحكمة العليا في لندن تعليق إلغاء شركة إيرباص طلبية شراء 50 طائرة من طراز "ِA321" ذات ممرّ واحد، تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار.

ومنذ أشهر، دخلت الخطوط الجوية القطرية في نزاع مع شركة إيرباص حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم الطائرة في بعض طائراتها العريضة من طراز "A350".

وأدى النزاع إلى قيام شركة الطيران القطرية، وهي إحدى "أكبر ثلاث" شركات طيران في الخليج، بإيقاف 23 طائرة عن العمل وعدم قبول مزيد من عمليات التسليم من الشركة الأوروبية، حتّى حلّ المشكلة.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بشأن هذه القضية أمام المحكمة العليا في لندن في ديسمبر الماضي، حيث دافعت إيرباص بقوة عن "A350" ضد أي تلميحات الى أن الطائرة ليست آمنة.

وأوقفت هيئة الطيران المدني في قطر عمل الطائرات، معتبرة أن الشبكة المعدنية تحت الطلاء تشكل خطرا على السلامة، إلّا أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رأت أنّ المشكلة المتعلقة بالطلاء "لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول A350".

المصدر: أ ف ب