"القطرية" تتعرض لانتكاسة في نزاعها مع "إيرباص"

أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية بأن مصنع الطائرات "إيرباص" حصل على الضوء الأخضر لإلغاء طلب لطائرات من طراز A321 المطلوبة من الخطوط الجوية القطرية.

ومنح ذلك الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات انتصارا في نزاع قانوني ساخن مع الخطوط الجوية القطرية، أحد أكبر عملائها، كما أنه يمثل انتكاسة للخطوط الجوية القطرية في النزاع.

وأصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح شركة "إيرباص"، وكانت شركة الطيران الخليجية قد طلبت من محكمة في لندن إصدار أمر قضائي لمنع شركة "إيرباص" من إلغاء عقد 50 طائرة، وهو ما رفضه قاض بريطاني اليوم ويصرح الحكم لشركة "إيرباص" بإعادة تسويق الطائرات لعملاء جدد، ما يعني أن الخطوط القطرية ستضطر إلى إيجاد طرق أخرى لتلبية احتياجاتها من الطائرات ضيقة البدن.

وفي يناير الماضي ألغت شركة "إيرباص" صفقة طائرات A321، وذلك ردا على رفض الشركة القطرية تسلم طائرات A350 (عريضة البدن) وذلك في إطار نزاع بين الشركتين حول تقشر الطلاء على طائرات "إيرباص" من طراز A350، وتسعى الشركة القطرية للحصول على تعويض يبلغ حوالي 982 مليون دولار.

وسيتعين على الخطوط الجوية القطرية الآن إيجاد طرق أخرى لتلبية احتياجاتها من الطائرات ذات البدن الضيق A321، وسيتعين عليها أيضا دفع 260 ألف جنيه (331 ألف دولار) لشركة "إيرباص" كرسوم قانونية في الأيام الـ 14 المقبلة.

وقال القاضي ديفيد واكسمان: "في الواقع، قطر قادرة على توفير طائرات بديلة بشكل جيد لتعويض النقص في طائرات A321"، التي من المفترض أن يتم وضعها في الخدمة العام القادم 2023.

من جهتها قالت شركة "إيرباص" في بيان، إنها مسرورة بالقرار، وأكدت أنها ستدافع عن طائرة A350 ضد الادعاءات المتعلقة بسلامتها وصلاحيتها للطيران.

المصدر: بلومبرغ