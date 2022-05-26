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وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية تستهدف 407 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية

وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من محاولات استرضاء روسيا

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وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من محاولات استرضاء روسيا
AP
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ستدعو وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، خلال زيارتها للبوسنة والهرسك، شركاء بلادها الغربيين إلى "ضمان انتصار أوكرانيا"، وستحذر من محاولات استرضاء روسيا.

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هذا ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية، التي اقتبست من كلمة الوزيرة تروس قولها: "لا تجب مهادنة العدوان الروسي. يجب مواجهته بالقوة".

وقالت تروس في نص هذه الكلمة: "يجب أن نكون حازمين في ضمان انتصار أوكرانيا من خلال المساعدات العسكرية والعقوبات. لا يمكننا أن نرفع قدمنا ​​عن دواسة الغاز الآن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم 24 فبراير بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا.

المصدر: إنترفاكس

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