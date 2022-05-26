بوشيلين : سكان الأراضي الأوكرانية المحررة يربطون مستقبلهم بروسيا

قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الثقة في مستقبل سكان الأراضي المحررة في خيرسون وزابورجيه وخاركوف مرتبطة بروسيا.

وأضاف بوشياين في مقابلة مع وكالة نوفوستي : "إن سكان الأراضي المحررة في مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف يثقون في مستقبلهم ويربطونه بروسيا.. الآن لدى الجميع ثقة في مستقبلهم، بما في ذلك في خيرسون وزابوروجيه، وفي الأجزاء المحررة من منطقة خاركوف. الناس لديهم بالضبط اللحظة التي يربطون فيها مستقبلهم بروسيا".

إقرأ المزيد

ولفت إلى أنه قبل التحضير للاستفتاءات في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، من الضروري إعداد السلطات والبنية التحتية وترتيب حياة طبيعية للشعب.

المصدر: نوفوستي