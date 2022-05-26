سفير جمهورية لوغانسك في روسيا يكشف العدد الإجمالي للأسرى من العسكريين الأوكرانيين في دونباس

صرّح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، بأن عدد الأسرى الأوكرانيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين يبلغ الآن ثمانية آلاف، وهو آخذ في الازدياد.

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وقال السفير في تصريحه بهذا الشأن: "هناك الكثير من الأسرى (الأوكرانيين). بالطبع، أعدادهم أكبر في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن لدينا أيضا عددا كافيا، والآن يبلغ العدد الإجمالي حوالي ثمانية آلاف. وهذا عدد كبير، ويُضاف إليه في كل يوم حرفيا، المئات".

المصدر: تاس