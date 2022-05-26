بوشكوف يعلق على الحظر الإسرائيلي بإمداد أوكرانيا بصواريخ سبايك

علق السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على رفض إسرائيل الامتثال لطلب الولايات المتحدة بالسماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ" سبايك" ذات التكنولوجيا الإسرائيلية، المضادة للدبابات.

وكتب بوشكوف عبر "تلغرام": "توازنات المصالح المعقدة وانخراط العديد من البلدان في جبر الجغرافيا السياسية هو أحد أهم سمات الأزمة الحالية".

إقرأ المزيد

ورفضت إسرائيل طلبا للولايات المتحدة بالسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ ألمانية مضادة للدبابات صنعت باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، تخشى إسرائيل أن يقتل جنود روس بسبب استخدام الأسلحة التي تنتجها. وقال المصدر وفق "أكسيوس" إن هذا قد يؤدي إلى "الإضرار" بمصالح إسرائيل في سوريا.

المصدر: نوفوستي