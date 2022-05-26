وزير الاقتصاد البرازيلي: أوروبا تخاطر بخسارة أمريكا اللاتينية كما خسرت روسيا

قال وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو جيديس، إن أوروبا قد تخسر أمريكا اللاتينية كما خسرت خسرت روسيا.

وأضاف الوزير في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي، بحسب وسائل إعلام محلية: "أخبرت الأوروبيين أنهم فقدوا روسيا، والآن سيخسرون أمريكا اللاتينية. وسيُتركون وحدهم إذا لم يفهموا أنهم بحاجة إلى الاندماج".

من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أنه على خلفية تعطل سلاسل الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا، والصراع في أوكرانيا، فإن البرازيل لديها فرص جيدة لتصبح موردا للأغذية.

المصدر: نوفوستي