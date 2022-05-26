خبير أمريكي: الدعوات المنادية بـ"هزيمة" روسيا تأتي بنتائج عكسية

أعتبر أندرو ليثيم، أستاذ العلاقات الدولية إن الدعوات إلى "هزيمة كاملة" و"إذلال" لروسيا تأتي بنتائج عكسية، ولن يكون لمثل هذه النتيجة تأثير إيجابي على الأمن الدولي.

وقال ليثيم: "في حين أن مثل هذه الدعوات قد تكون مرضية من الناحية العاطفية، يجب ألا يُسمح بأن يتحول هدف إلحاق الهزيمة بروسيا إلى سياسة. إذا كان التاريخ يعلمنا أي شيء له علاقة بالصراع الحالي، وهو أن الهزيمة بالتأكيد لن يكون لها التأثير المفيد على الأمن الدولي الذي يتوقعه مؤيدو هذه الأفكار".

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وأضاف: "إلحاق هزيمة شاملة ومهينة بروسيا من المرجح أن يمهد الطريق لمزيد من الخلاف والصراع والحرب على الحدود الشرقية لأوروبا، بدلا من إعلان حقبة من الاستقرار والهدوء في المنطقة. بصراحة، الانغماس في الأوهام حول هزيمة روسيا شبه الكاملة سيكون خطأ فادحا يمكننا ويجب علينا تجنبه".

ونوه إلى أنه في ظل الوضع الحالي يجب العمل الآن على تسوية تفاوضية تترك كلا من روسيا وأوكرانيا راضيتين.

المصدر: تاس