مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال

قالت وسائل إعلام سنغالية فجر يوم الخميس إن 11 رضيعا توفوا في حريق مستشفى مام عبد العزيز سي داباخ في تيفوان.

ونشر الرئيس السنغالي ماكي سال تغريدة على "تويتر" قال فيها: ""علمت للتو بألم بوفاة 11 طفلا حديثي الولادة في الحريق الذي وقع في قسم طب الأطفال في مستشفى مام عبده عزيز سي داباخ في تيفوان".

وأضاف ماكي سال: "أعبر عن عميق تعاطفي إلى أمهاتهم وأسرهم".

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022

من جهته نشر اللاعب السنغالي الحاج ضيوف تغريدة ذكر فيها: "لقد علمت للتو بأسف وألم وفاة 11 مولودا جديدا في مستشفى مام عبد العزيز سي داباخ في تيفوان بعد اندلاع حريق".

وأضاف "يتقدم حزب "أوالي" من خلالي، بأحر التعازي للأسر المتضررة وللأمة السنغالية".

Je viens d’apprendre avec regret et peine le décès survenu au niveau de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane de 11 nouveaux nés suite à un incendie.



Le parti Awalé, par ma voix, présente ses condoléances aux familles touchées ainsi qu’à la Nation sénégalaise. — Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF (@drelhadjiAdiouf) May 26, 2022

المصدر: RT