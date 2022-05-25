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عمدة ماريوبول: العثور على مقبرة جماعية

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عمدة ماريوبول: العثور على مقبرة جماعية
Globallookpress V Ictor
ماريوبول
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أعلن عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو أنه تم العثور على مقبرة جماعية داخل حدود ماريوبول المحررة في المقبرة القديمة.

وقال إيفاشينكو: "نرى خندقين كبيرين. ويمكننا أن نفهم أن هناك عددا كبيرا من الجثث هنا. هذه المنطقة كانت تحت سيطرة قوات متطرفة، مثل "آزوف". طبعا سنجري تحريات من أجل معرفة أسباب موت الناس".

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ووفقا لشاهد عيان يعيش في ماريوبول، فقد تم إلقاء حوالي 30 جثة في الخنادق منذ مارس حتى الوقت الحاضر.

وأكد عمدة المدينة في وقت سابق أن الحياة السلمية بدأت بالعودة تدريجيا في ماريوبول بعد تحريرها بالكامل من القوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة على جميع منشآت "آزوفستال" في ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف" المتطرفة.

المصدر: نوفوستي

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