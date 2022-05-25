الخزانة الأمريكية تتهم "شبكة نفط" بالارتباط بحزب الله وإيران وتصنفها منظمة إرهابية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تصنيف شبكة نفط تدر مئات ملايين الدولارات على "حزب الله" اللبناني وفيلق "القدس" الإيراني، "تنظيما إرهابيا".

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، صنف شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال بقيادة مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأشارت إلى أن "الشبكة سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني لكل من الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس وحزب الله"، مبينة أن "الشبكة هي بقيادة مسؤول الحرس الثوري الإيراني، المصنف على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، بهنام شهرياري والمسؤول السابق في الحرس الثوري الإيراني رستم قاسمي".

وأضافت: "هذه الشبكة كانت تدعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة عنها والتي تستمر في إدامة الصراع والمعاناة في جميع أنحاء المنطقة".

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية