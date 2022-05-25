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سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يتهم برلين بإبطاء عملية إمداد كييف بالأسلحة

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سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يتهم برلين بإبطاء عملية إمداد كييف بالأسلحة
Globallookpress IMAGO/Christian Spicker
السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك
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اتهم السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، الحكومة الألمانية بإطالة أمد عملية الموافقة على إمدادات الأسلحة لبلاده.

وقال في مقابلة مع "فانكي" ميديا: "أمر مخيب للآمال أن 15 مدفعا مضادا للطائرات ذاتية الدفع من طراز Gepard لا يمكن تسليمها إلا في نهاية يوليو، و15 مدفعا آخر في نهاية أغسطس".

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وأضاف: "وهذا يحدث، على الرغم من حقيقة أن كل يوم مهم، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا لاحتلال مناطق جديدة في هجومها الضخم على دونباس، وتدمير مدن جديدة ومناطق بأكملها. ولهذا السبب، فإن تكتيك المماطلة من قبل ائتلاف "إشارة المرور" مخيب للآمال".

واعتبر ميلنيك أن ألمانيا قادرة على تزويد كييف بما لا يقل عن 100 مركبة قتال مشاة من طراز Marder بالإضافة إلى 88 دبابة Leopard-1 وأسلحة أخرى، وقال: "ندعو المستشار مرة أخرى لإعطاء الضوء الأخضر أخيرا لهذه الإمدادات".

المصدر: تاس

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