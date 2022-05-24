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ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة ابتدائية في تكساس إلى 18 طفلا وثلاثة بالغين

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ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة ابتدائية في تكساس إلى 18 طفلا وثلاثة بالغين
Legion-Media
الشرطة الأمريكية -أرشيف
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أعلن سيناتور عن ولاية تكساس ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمدرسة ابتدائية في تكساس إلى 18 طفلا وثلاثة بالغين، وفق ما نقلت شبكة CNN.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن "14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط وقع في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي".

وأشار إلى أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.

المصدر: تاس

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