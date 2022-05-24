بايدن يعلن تنكيس الأعلام والحداد 3 أيام على ضحايا مدرسة ابتدائية في تكساس

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن،، بالحداد لـ3 أيام، وتنكيس الأعلام في المباني الحكومية في داخل بلاده وخارجها، على أرواح ضحايا إطلاق نار داخل مدرسة "أوالد" الابتدائية في ولاية تكساس.

وقال: "أمرت بتنكيس أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وكذلك فوق جميع مباني وأقاليم الولاية لثلاثة أيام، وينطبق هذا أيضا على جميع السفارات والقواعد العسكرية والسفن البحرية".

من جهته، أكد البيت الأبيض في وقت سابق، أن بايدن سيصدر بيانا في وقت لاحق حول الحادث في تكساس.

ونقلت شبكة "سي بي اس" عن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، أن "ما لا يقل عن 14 طالبا ومعلما واحدا لقوا مصرعهم في الحادث، حيث أطلق المتهم سلفادور روماس (18 عاما) النار داخل المدرسة الابتدائية".

وأشار إلى أنه "من المفترض أن ضباط إنفاذ القانون قضوا على المهاجم".

المصدر: "تاس"