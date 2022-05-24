 
مباشر

مقتل 14 طفلا في هجوم مسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية ومقتل المنفذ

أخبار العالم العربي

مقتل 14 طفلا في هجوم مسلح بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية ومقتل المنفذ
Gettyimages.ru
الشرطة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3gp

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 14 طفلا، إضافة إلى معلم في هجوم نفذه مسلح داخل مدرسة في الولاية، مشيرة إلى مقتل المنفذ.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن "14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط وقع في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة.. ارتفاع قياسي في عدد الهجمات العشوائية بإطلاق النار عام 2021
الولايات المتحدة.. ارتفاع قياسي في عدد الهجمات العشوائية بإطلاق النار عام 2021

وأشار إلى أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.

وأفادت شبكة ABC News نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن المنفذ قتل.

وأشار المركز الوطني الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب أنه في الوقت الحالي لا يعتقد أن "هناك خلفيات إرهابية واضحة" وراء الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.

المصدر: ABC NEWS + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا