الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على جهات على صلة بحركة "حماس"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إضافة أربعة أفراد وست شركات على صلة بحركة "حماس" الفلسطينية، إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات "على مسؤول مالي في حركة حماس وشبكة من الوسطاء الماليين والشركات التي تدر عائدات على الحركة"، مبينة أن "العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس، والذي يملك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينها شركات تعمل في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات".

وأفادت بأن المسؤول في حماس الذي أدرج على قائمة العقوبات هو عبد الله يوسف فيصل صبري، وهو أردني الجنسية يقيم في الكويت ومحاسب عمل في وزارة المالية التابعة لحركة حماس في غزة لعدة سنوات، واحمد شريف عبدالله عودة وهو أيضا أردني الجنسية، وكان مسؤولا عن المحفظة الاستثمارية الدولية حتى عام 2017، بالإضافة إلى هشام يونس يحيى قفيشة، وهو مواطن أردني مقيم في تركيا، ولعب دورا مهما في تحويل الأموال نيابة عن مختلف الشركات المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية لحماس.

وأوضحت أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل شركة "أجروجيت القابضة" ومقرها السودان، وشركة "سيدار" ومقرها الجزائر، وشركة "إتقان العقارية" ومقرها الإمارات، وشركة "تريند جيو" ومقرها تركيا، وشركة "أندا" السعودية.

وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبيرغ، إن "حماس جنت عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية".

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية