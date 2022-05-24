حليف أردوغان للناتو: تركيا لديها خيارات أخرى

أكد نائب حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستثير موضوع الانسحاب من حلف الناتو، إذا لم يمتثل لمطالبها بشأن انضمام السويد وفنلندا.

وعبر البرلماني عن دعمه لموقف السلطات التركية التي طرحت جملة من الشروط لانضمام السويد وفنلندا إلى التحالف، مطالبا الحلف باستيفاء هذه الشروط، ومهددا بأنه "بخلاف ذلك لتركيا خيارات، فهي ليست عاجزة".

ونقلت مصادر إعلامية تركية عنه، قوله: "حتى مغادرة الناتو يجب وضعها على جدول الأعمال كخيار بديل إذا أصبحت الظروف مستعصية على الحل".

واقترح بهجلي، إنشاء تحالف بديل عن "الناتو" للدول التركية والإسلامية، متهما السلطات السويدية بتمويل "حزب العمال الكردستاني".

وقال، إن "ستوكهولم وهلسنكي تدعمان المعارضة للسلطات التركية والداعية فتح الله غولن، كيف يمكن للسويد أن تنضم إلى الناتو الآن؟ كيف ستقبل الأمة هذا الإذلال؟".

وتقدمت السويد وفنلندا الأسبوع الماضي، بطلب للحصول على عضوية الناتو لدى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، فيما ردت السلطات التركية بالقول، إنها "لا تستطيع أن تقول نعم لانضمام هذه الدول إلى الحلف بسبب نهجها تجاه المسألة الكردية".

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات