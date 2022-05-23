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أردوغان: سياسة توسيع الناتو لن تعود بالنفع على تركيا والحلف ما لم تراع الحساسية الأمنية الأساسية

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أردوغان: سياسة توسيع الناتو لن تعود بالنفع على تركيا والحلف ما لم تراع الحساسية الأمنية الأساسية
AP Burhan Ozbilici
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "سياسة توسيع الناتو لن تعود بالنفع على تركيا والحلف ما لم تتم مراعاة الحساسية الأمنية الأساسية".

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وقال رجب طيب أردوغان: "بصفتنا دولة دفعت ثمنا من أجل الناتو، نريد أن نرى خطوات ملموسة تتعلق بأمننا القومي، بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".

وبحسب "TRT" عربي، شدد أردوغان على أنه "لا يمكن تنحية العقوبات التي تفرضها السويد على الصناعات العسكرية التركية جانبا، عند الحديث عن طلب ستوكهولم العضوية في الناتو".

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: "نخطط لتسليم غواصتنا المحلية إلى قواتنا البحرية خلال 5 - 6 سنوات".

المصدر: "الأناضول" + TRT

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