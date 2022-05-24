أمين عام الناتو: التجارة مع روسيا والصين خطر على أمن الغرب

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن "الحرب في أوكرانيا تقدم دليلا على أن العمل مع الأنظمة في روسيا أو الصين يمثل خطورة على أمن الغرب".

وقال ينس ستولتنبرغ "التجارة الحرة حققت الكثير من الثراء والازدهار لكنها تأتي بثمن لأن بعض هذه التجارة وبعض هذا الاتصال الاقتصادي مع أنظمة لا تشاركنا قيمنا يقوض أمننا".

وأضاف ستولتنبرغ متحدثا الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الفكرة هي أنه "بإمكان أوروبا شراء ما تريد من روسيا، وهذا خطأ.. هذا أمر خطير ويقدم لروسيا أداة للترويع وللاستخدام ضدنا وهذا واضح الآن".

وحذر من أي اعتماد مبالغ فيه على سلع أو تكنولوجيا متطورة أو من السماح بسيطرة أجنبية على البنية التحتية الوطنية مثل شبكات الجيل الخامس.

وتابع "هذا يتعلق بروسيا.. ويتعلق أيضا بالصين.. نظام آخر لا يشاركنا قيمنا.. وهذا يقوض النظام العالمي القائم على القواعد".

المصدر: أ ب