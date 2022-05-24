تركيا: ضمانات خطية من السويد وفنلندا قبل الانضمام إلى "الناتو"

أعلنت تركيا أنها تريد الحصول على ضمانات خطية من فنلندا والسويد قبل الموافقة على انضمامهما إلى "الناتو".

أعلن عن ذلك وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته إلى فلسطين، حيث نقلت صحيفة "حريت" عنه قوله: "على السويد وفنلندا التوقف عن دعم الإرهابيين، ونريد اتفاقا مكتوبا بشأن خطوات محددة من جانبهم. لقد أرادت السويد وفنلندا إرسال وفود إلينا، وقبل رئيسنا ذلك الاقتراح، لأن الدبلوماسية هي أولويتنا".

إقرأ المزيد

كذلك تطالب أنقرة ستوكهولم وهلسنكي برفع العقوبات المفروضة على توريد منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا، حيث صرح تشاووش أوغلو بأن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، قد يجري محادثات مع ممثلي تركيا والسويد وفنلندا لمناقشة هذه القضية، وأضاف: "هذا ما اقترحه ستولتنبيرغ"، دون أن يحدد متى وأين يمكن عقد مثل هذا الاجتماع.

وكان سفيرا فنلندا والسويد لدى "الناتو" قد تقدما، 18 مايو الجاري، بطلبات انضمام بلديهما إلى الحلف، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من توسيع البنية التحتية لـ "الناتو" في فنلندا والسويد، إلا أن بوتين أشار في الوقت نفسه إلى أن توسع "الناتو" على حساب فنلندا والسويد لا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا، حيث لا توجد مشاكل لروسيا مع هاتين الدولتين.