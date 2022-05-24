"بلومبرغ" تتحدث عن فشل في عزل النفط الروسي

حللت وكالة "بلومبرغ" بيانات متعلقة بتحميل وحركة ناقلات نفط من روسيا، وخلصت الوكالة إلى أن القيود الأوروبية الحالية لم تؤثر بعد على حجم الشحنات.

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وفي مقال بعنوان "صادرات النفط الروسية مستمرة"، أشارت الوكالة إلى أنه تم تحميل 32 ناقلة بإجمالي 24 مليون برميل من النفط في الموانئ الروسية الأسبوع الماضي، وذلك بانخفاض نسبته 3% عن الأسبوع الذي قبله.

ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ فترة فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسية، لكن هنغاريا (المجر) تعارض الإجراء وسط مخاوف اقتصادية من تداعيات الإجراء.

وفي وقت سابق، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن العالم يواجه أول أزمة طاقة عالمية وقال إن العقوبات المفروضة على روسيا والرد عليها ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق الطاقة.

وقال المسؤول: "أعتقد أننا في منتصف أزمة الطاقة العالمية الأولى. في السبعينيات رأينا أزمة النفط، التي كانت لها عواقب كبيرة على الاقتصاد والتضخم، لكنها كانت النفط فقط. دعونا نتذكر أن روسيا هي دولة مصدرة للنفط رقم واحد في العالم والمصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كونها لاعبا رئيسيا في سوق المواد التي يستخدمها قطاع الطاقة".

وأضاف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "لذلك فإن العقوبات التي تم فرضها على روسيا أو القرارات السياسية من الكرملين ستكون لها عواقب وخيمة على سوق الطاقة".

المصدر: RT + بلومبرغ