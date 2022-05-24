رئيسة المفوضية الأوروبية تغير موقفها بشكل مفاجئ من حظر النفط الروسي

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشكل غير متوقع ضد فرض حظر شامل وفوري على إمدادات النفط الروسية، حيث أكدت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرضه.

وقالت المسؤولة الأوروبية خلال مشاركتها في برنامج على قناة MSNBC، إن "فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي سيساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية".

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وأضافت أورسولا فون دير لاين: "إذا وافق الاتحاد الأوروبي على حظر توريد النفط الروسي، فإن روسيا من المحتمل أن تكون قادرة على نقل النفط الذي لا تبيعه إلى الاتحاد الأوروبي إلى السوق العالمية، حيث سترتفع الأسعار، وتحصل على مبلغ كبير مقابل ذلك".

وأشارت إلى أن أوروبا ستتخلى تماما عن الطاقة من روسيا "بمرور الوقت"، لكنها لم تشرح متى سيحدث هذا بالضبط.

كما استبعدت رئيسة المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر تدريجي على النفط الروسي في قمة المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

وصرحت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع النسخة الأوروبية لموقع "بوليتيكو" بأنها لا تريد إثارة "توقعات خاطئة" بشأن توصل قادة جميع الدول الـ27 الاعضاء إلى اتفاق بهذا الصدد.

وقالت "أعتقد أنه ليس موضوعا مناسبا يتم حله في المجلس الأوروبي لأن ما نناقشه تقني للغاية".

وتابعقت قائلة: "نحن نتحدث عن بلدان غير ساحلية تحتاج إلى إمدادات بديلة عبر خط الأنابيب، لذلك علينا الحديث عن الاستثمار في خطوط الأنابيب لزيادة العرض وعن تحديث المصافي والاستثمار والطاقة المتجددة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن روسيا قد تحصل على إيرادات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في العام 2022 لقاء إمدادات الغاز إلى أوروبا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وكان الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر على النفط الروسي في إطار الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو، لكن دول أوروبية عارضت الخطوة لذلك لم يتم فرض الحظر حتى الآن.

المصدر: وكالات