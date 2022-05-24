دول مجموعة "كواد" الرباعية تستثمر بمشاريع في آسيا والمحيط الهادئ

تعتزم كل من اليابان والولايات المتحدة والهند وأستراليا، استثمار 50 مليار دولار على الأقل في مشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعد قمة لمجموعة "كواد" الرباعية في طوكيو، إن بلاده والولايات المتحدة والهند وأستراليا تنوي استثمار 50 مليار دولار على الأقل في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف: "نعلن أننا نهدف لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم مشاريع في منطقة المحيطين الهندي الهادئ".

وشدد كيشيدا، على أن اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند تعارض كل محاولات "تغيير الوضع الراهن بالقوة"، قائلا: "إن المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة لن يتم التسامح معها في أي مكان، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

المصدر: أ ف ب