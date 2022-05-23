رئيس وزراء أستراليا الجديد: العلاقات مع الصين ستبقى صعبة

توقع رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين أن تظل علاقة بلاده مع الصين "صعبة" في الفترة المقبلة.

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وجاء هذا التصريح خلال إفادة صحفية بعد تولي ألبانيزي منصب رئيس الوزراء الحادي والثلاثين لأستراليا وقبل مغادرته لحضور قمة رباعية لمجموعة "كواد" في اليابان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيمي اليابان والهند.

وقال ألبانيزي: "إن الصين هي التي تغيرت، وليس أستراليا، وينبغي على أستراليا أن تدافع دائما عن قيمنا وسنفعلها في حكومة أقودها".

وتدهورت علاقات أستراليا مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، بعد أن نشبت بينهما خلافات حول عدد من القضايا بما في ذلك التجارة، ومنشأ فيروس كورونا ومخاوف أستراليا على خلفية توقيع بكين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان المجاورة لها.

ويتساءل مراقبون عما إذا كانت أستراليا في عهد ألبانيزي ستتخذ نبرة أقل تشددا حيال الصين، وما إذا كانت الاجتماعات الوزارية مع بكين ستستأنف بعد توقف دام أكثر من عامين.

المصدر: وسائل إعلام أسترالية