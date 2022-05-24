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تشييع جثمان العقيد حسن صياد خدائي بحضور قادة الحرس الثوري الإيراني (فيديو + صور)

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تشييع جثمان العقيد حسن صياد خدائي بحضور قادة الحرس الثوري الإيراني (فيديو + صور)
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العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي الذي اغتيل في طهران
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انطلق عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان العقيد حسن صياد خدائي، أحد قادة الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا.

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وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق "القدس" بالحرس، إسماعيل قاآني.

 وأمس الاثنين، أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن اغتيال الضابط في الحرس الثوري حسن صياد خدائي "لن يمر بلا رد بالتأكيد".

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت عن "تعرض العقيد صياد خدائي لجريمة إرهابية في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرقي طهران من قبل عناصر معادية للثورة منتمية للاستكبار العالمي".

المصدر: "إيران بالعربي" + "إيرنا"

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