وصف النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، تصريح فلاديمير زيلينسكي حول استعداده للقاء فقط الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "محض دعاية ذاتية".

ونقلت قناة تيليغرام للصحفي فلاديمير سولوفيوف عن الدبلوماسي قوله إن "استعداد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط لمواصلة عملية التفاوض، هو محض دعاية ذاتية".

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف في 13 مايو إن روسيا لا ترفض مبدئيا عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن قبل ذلك يجب إعداد وثيقة مناسبة، يتم توقيعها في مثل هذا الاجتماع.

وبدأت المشاورات الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير، وعقد الوفدان اجتماعين وجها لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلتها بشكل يومي عبر الفيديو. وعقدت الوفود في نهاية مارس جولة أخرى من المحادثات في اسطنبول. نتيجة لذلك، قال رئيس الوفد الروسي، المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، إن أوكرانيا قدمت مقترحات مكتوبة لمعاهدة مستقبلية، والتي تعتبرها موسكو خطوة إلى الأمام، وبشكل عام، أظهرت كييف، لأول مرة منذ سنوات عديدة، الرغبة في التفاوض.

المصدر: نوفوستي