صور تظهر مشاركة جونسون باحتفال لم يكشف عنه سابقا خلال الحجر العام

نشرت قناة ITV البريطانية، اليوم الاثنين، صورا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال حضوره حفلة في خضم عمليات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا.

وقالت القناة إن الصور الأربع تظهر رئيس الوزراء وهو يرفع كأسا في حفل وداع لرئيس الخدمة الصحفية لرئيس الحكومة لي كين، الذي أقيم يوم 13 نوفمبر 2020، وكانت زجاجات الكحول وأطعمة الحفلات ظاهرة على الطاولة أمامه، مشيرة إلى أنه كان هناك أيضا مشاركون آخرون خارج الحفل الذي أطلق عليه أحد المصادر اسم "Fizzgate".

وفي العديد من الصور، يبدو أن جونسون يلقي خطابا ويرفع نخبا، وعلى المنضدة بجانبه زجاجتان من الشمبانيا، وأربع زجاجات من النبيذ ونصف زجاجة من الجن، بالإضافة إلى رقاقات البطاطس والبسكويت وأطعمة أخرى.

ITV News

يذكر أنه في ذلك الوقت، تم حظر الحفلات، وكانت القواعد تسمح فقط لشخصين من منازل مختلفة بالاختلاط في مكان مغلق، وتم حينها وضع إنجلترا في حالة إغلاق صارم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ITV News

في وقت سابق، حققت شرطة لندن في تقارير عن احتفالات في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت، وأصدرت ما مجموعه 126 غرامة.

ووقعت هذه الانتهاكات في ثماني قضايا في مايو ويونيو ونوفمبر وديسمبر 2020، وكذلك في يناير وأبريل 2021. من بين الأشخاص الذين تم تغريمهم كان جونسون، بسبب حفل بمناسبة عيد ميلاده الذي أقيم في داونينغ ستريت في 19 يونيو 2020.

وأصبح أول رئيس وزراء في التاريخ البريطاني يتم تغريمه أثناء وجوده في منصبه.

المصدر: itv