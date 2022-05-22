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صحيفة: جونسون سيقيل موظفا كبيرا بسبب حفلات داونينغ ستريت

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صحيفة: جونسون سيقيل موظفا كبيرا بسبب حفلات داونينغ ستريت
Globallookpress
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قالت صحيفة The Observer الأسبوعية، اليوم، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد يقوم الأسبوع المقبل بإقالة سكرتير الحكومة ورئيس الخدمة المدنية سايمون كيس.

ووفقا للصحيفة، ربما يحاول جونسون بهذا الشكل الاحتفاظ بمنصبه.

ووفقا للصحيفة، يكمن سبب هذا القرار في أنه تم ذكر كيس بشكل محدد في تقرير أعد على أساس تحقيق داخلي في موضوع الحفلات غير المشروعة في مكتب رئيس الوزراء خلال ذروة قيود فيروس كورونا في 2020-2021.

 تم تكليف سكرتيرة مجلس الوزراء سو غراي، بإجراء التحقيق وهي تخطط لنشر النتائج الأسبوع المقبل.

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وعلمت الصحيفة من عدة مصادر، أن سو غراي، ستقوم في تقريرها، بتحميل سايمون كيس، مسؤولية السماح بتنظيم السهرات المذكورة.

المصدر: تاس

 

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