منظمات هولندية ترفع دعوى ضد حجب شبكة "RT" ووكالة "سبوتنيك" أمام المحكمة الأوروبية

تعتزم رابطة الصحفيين الهولندية والعديد من المنظمات الأخرى، التي تدافع عن حرية الصحافة، تحدي قرار حجب شبكة "RT" ووكالة "سبوتنيك" في دول الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الأوروبية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "المسؤولين عن هذه المنظمات سيقدمون الطلب إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ غدا الثلاثاء".

ويشير "إعلان التحالف"، إلى أن "مجموعة من مقدمي الخدمات والمنظمات ستطلب من المحكمة إصدار حكم برد الحظر الذي فرض في عموم أوروبا".

وبحسب المنظمات، فقد "اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارا طويل الأمد بفرض رقابة على وسائل الإعلام هذه، منتهكا عدم إعطاء المصداقية المستحقة لحرية المعلومات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان، والتي تشكل أساس الديمقراطية".

وأشار البيان حينها، إلى أنه "تقرر على عجل فرض رقابة فورية دون مراجعة مستقلة وشاملة".

وحظر الاتحاد الأوروبي مطلع مارس الماضي، بث قناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" داخل أراضي دول الاتحاد كافة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عقب القرار، إن "موسكو حرمت بالتالي من أي فرصة للتعبير عن وجهة نظرها بشأن الأحداث الجارية في العالم".

المصدر: RT