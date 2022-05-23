الكرملين: مصدر خطر المجاعة العالمية ليس روسيا وإنما العقوبات المفروضة عليها

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ليست مصدرا لخطر انتشار مجاعة في العالم، وأن المسؤولية عن المجاعة المحتملة ملقاة على عاتق العقوبات المفروضة على روسيا ومن فرضها.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "لطالما كانت روسيا مصدّرا للحبوب موثوقا به إلى حد كبير. كانت أوكرانيا أيضا مصدرا موثوقا به إلى حد ما للحبوب. لا يمنع الجانب الروسي على الإطلاق أوكرانيا من تصدير الحبوب إلى بولندا بالسكك الحديدية، إذ تنطلق القطارات المحملة بالأسلحة من هناك، ولا أحد يمنعها من تصدير الحبوب على متن نفس القطارات".

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وتابع: "وفيما يخص طريق النقل البحري، نقول إننا لسنا مصدر هذه المشكلة، وفيما يتعلق بالطرق البديلة لسنا نحن من يمثل مشكلة تتسبب في خطر المجاعة في العالم. مصادر هذه المشكلة هم من فرضوا العقوبات والعقوبات نفسها كذلك".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تتفق كليا مع مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن نشوء أزمة غذاء عالمية، والتي تحدث عنها خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، مذكرا بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن الانهيار الذي تشهده سوق القمح، سببه يعود إلى ما تم فرضه من عقوبات وقيود".

المصدر: وكالات