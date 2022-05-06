موسكو: واشنطن ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن إثارة أزمة غذائية في العالم

اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، السلطات الأمريكية بإثارة أزمة غذاء في العالم لأسباب بينها العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن واشنطن ترفض الاعتراف بذلك.

وقال أنطونوف عبر "تيليغرام": "الأمريكيون يقومون مجددا بتشويه الحقائق. يرفضون الاعتراف بتأثير الحسابات الخاطئة والأخطاء المنهجية في سياسات الاقتصاد والطاقة والمناخ لواشنطن وحلفائها على الوضع"، ويفضلون الادعاء بأن العملية الروسية في أوكرانيا هي السبب الرئيسي في تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وأضاف: "الاتهامات الموجهة إلينا بإثارة أزمة غذاء وشيكة مدمرة للغاية يريد الزملاء منها أن ينسى العالم أن إجراءات الضغط على روسيا أثرت بشكل مباشر على قدرتها على تصدير مختلف السلع. أولا، نحن نتحدث عن فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت وفرض عقوبات على قطاع الشحن الروسي".

وأشار أنطونوف إلى أنه "على الرغم من ذلك، ستواصل روسيا الوفاء بالتزاماتها الدولية لتزويد السوق بالمنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة"، وأن الوضع لكان مختلفا لو لم يخلق عدد من الدول العقبات المصطنعة.

المصدر: "تاس"