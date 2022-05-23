انهيار مبنى مكون من 10 طوابق في آبادان بجنوب إيران (فيديو)

انهارت اليوم الاثنين، أجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب إيران، ما أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى، بحسب وكالة "إيرنا".

وأفاد سكان المنطقة بإصابة عدد من الأشخاص في الحادث وأضرار طالت عددا من السيارات.

كما أشار الأهالي إلى أن شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة، حيث قدمت 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف لمساعدة الضحايا، وسط تواجد رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان الحادث، بينما لم يعرف بعد المدى الكامل للحادث وأسبابه، كما لم تعلن السلطات عن أعداد الضحايا المحتملين.

وأكد محافظ آبادان عدم توفر إحصاءات دقيقة عن الضحايا في الوقت الحالي، مضيفا: "كان المبنى قيد الإنشاء وهناك احتمال سقوط ضحايا لوقوع الحادث في منطقة سكنية".

المصدر: RT + "إيرنا"