إعلام عبري: خدائي الذي قتل في طهران كان وراء سلسلة من الهجمات على إسرائيليين في العالم
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أفادت القناة 13 العبرية بأن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي الذي اغتيل اليوم في طهران، كان يقف وراء سلسلة من الهجمات على إسرائيليين حول العالم.
وقالت القناة في تقرير أعدته إن "الضابط في الحرس الثوري كان وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية على إسرائيليين حول العالم".
وتابعت أنه "هو من أرسل منصور رسولي لاغتيال القنصل الإسرائيلي في اسطنبول".
وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أعلنت عن "تعرض العقيد صياد خدائي لجريمة إرهابية في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرقي طهران من قبل عناصر معادية للثورة منتمية للاستكبار العالمي".
المصدر: "القناة 13" + RT