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بعد مقتل أحد ضباطه .. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لإسرائيل

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بعد مقتل أحد ضباطه .. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لإسرائيل
AP
العلم الإيراني
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حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، من أن بلاده لا تحتمل وجود "معاقل إسرائيلية" في جوارها.

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وتوعد العميد رمضان شريف، إسرائيل، بـ"رد قاصم ومزلزل على أي خطوة شريرة، يثبت بأنها صدرت عن هؤلاء".

وأضاف: "لا يمكن أن نتراجع عن مصالح شعبنا إطلاقا".

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، في مؤتمر "العرب وإيران: حوار حول أزمات المنطقة" الذي انعقد في الدوحة: "لن نسمح للصهاينة بأن يعشعشوا في المنطقة".

ورأى خرازي أن "دخول كيان الاحتلال إلى منطقة الخليج لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار، وذلك لأنه لا هدف له سوى إثارة التوتر في المنطقة وبث الفرقة بين دولها".

المصدر: "إيرنا"  + "العالم"

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