قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن المفاوضات بين كييف وموسكو غير مدرجة على أجندة الغرب.

وكتب بوشكوف في قناته على "تيليغرام": "المفاوضات مع موسكو غير مدرجة في استراتيجية زيلينسكي، وكذلك رعاته الغربيين".

وأضاف السيناتور: "لا ينبغي لأحد أن يتظاهر بأن المفاوضات يمكن أن تسفر عن نتائج حتى يتغير الوضع نوعيا".

وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي إن مبادرة تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية تصدر عن كييف.

المصدر: RT