انحسار الفيضانات في بنغلادش والهند بعد تسببها بمصرع 60 شخصا

بدأت فيضانات لم يُشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في شمال شرق بنغلادش في الانحسار الأحد، بعد مصرع نحو 60 شخصا خلال أسبوع في البلاد وفي الهند المجاورة.

ويحاول عمال الإنقاذ الذين توجهوا إلى المنطقة المنكوبة، مساعدة ملايين الأشخاص المعزولين. حيث أدت هذه الفيضانات إلى مصرع عشرة أشخاص على الأقل في بنغلادش وخمسين في الهند.

وفي بنغلادش تسببت مياه الفيضانات الآتية من شمال شرق الهند في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن مئة قرية.

أما في في الهند فقدقضى نحو 50 شخصا الأسبوع الماضي بسبب فيضانات وانزلاقات تربة وعواصف رعدية، وفقا لسلطات إدارة الكوارث المحلية.

المصدر: ا ف ب