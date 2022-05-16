الهند.. العثور على جثة فنانة معلقة في مروحة السقف في عيد ميلادها وعائلتها تتهم زوجها (صورة)

عثرت الشرطة الهندية على الممثلة الهندية ساهانا منتحرة في شقتها بمدينة كوزهيكود تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الثاني والعشرين.

ووفقا لما ذكرته صحف هندية فقد عثر على ساهانا معلقة في مروحة سقف، وزعمت عائلتها أنها تعرضت للعنف المنزلي على يد زوجها.

واحتجزت الشرطة الهندية زوج الممثلة الهندية بعد اتهامات ضده بالعنف المنزلي خاصة بعد سلسلة من الشجارات بينهما.

وقال رجال الشرطة لوسائل الإعلام إن ساهانا تزوجت من سجاد منذ حوالي عام ونصف، وتزعم عائلتها بأن سجاد وراء مقتلها بسبب كثرة مطالبته لها بالمال وإدمانه على الخمر.

وأفادت مواقع هندية بأن شجارا وقع بين الزوجين حول شيكات تلقتها الممثلة الراحلة من دار أزياء، ولا تزال قضيتها قيد التحقيق.

وبدأت الممثلة الهندية حياتها كموديل في الإعلانات وظهرت مؤخرا في دور صغير بفيلم تامبالي.

المصدر: صحيفة "إندين إكسبريس" الهندية