تشاووش أوغلو يجري مباحثات هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مباحثات هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن وزارة الخارجية التركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن "وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الأحد"، دون أن تذكر مضمون المباحثات.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" كتبت سابقا، أن تركيا عرقلت بدء عملية النظر في طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وإذا وافقت تركيا، فإن الناتو، بحسب أردوغان، "لن يكون منظمة أمنية، بل سيصبح مكانا يضم العديد من ممثلي الإرهابيين".

ولا يمكن قبول دول جديدة في التحالف العسكري دون موافقة كاملة من جميع أعضائه.

المصدر: نوفوستي