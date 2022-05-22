الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا مساعدات مجانية أم قروض مؤجلة؟

قالت محللة بشؤون الاقتصاد الجيوسياسي إن المستفيد الأول من إطالة أمد الحرب بأوكرانيا هو شركات الأسلحة الأمريكية التي تجني أموالا طائلة والتي ستطالب أوكرانيا لاحقا بسداد ثمنها.

وأضافت المحللة راديكا ديساي، مديرة مجموعة أبحاث الاقتصاد الجيوسياسي، كندا: "يستخدم الناس كلمة مساعدات (عسكرية) وينسون أنها ليست مجانية.. هي ليست منحة بل هي قرض وفي مرحلة ما، أيا كان الكيان المتبقي الذي سيطلق عليه اسم أوكرانيا، سيكون مطالبا بدفع كل هذه الأموال".

ولفتت إلى أن هذه الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي يتم إرسالها إلى أوكرانيا لتدميرها، ستحاسب فيما بعد أوكرانيا المدمرة على سداد هذه القروض (ثمن الأسلحة).

من ناحية أخرى نوهت المحللة بأن الولايات المتحدة من خلال إجراءاتها تعتقد وكأنها وحدّت أوروبا خلفها (في ظل الأزمة الحالية) لكنها لفتت متسائلة: "إلى أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة إلى أي مدى ستستمر هذه الوحدة".

المصدر: RT