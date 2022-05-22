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بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

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بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية
Sputnik
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قالت قناة NHK التلفزيونية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل اليوم الأحد إلى اليابان في زيارة رسمية.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي، في قاعدة يوكوتا العسكرية بمحافظة طوكيو. وفي القاعدة التقى بايدن بوزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، والسفير الأمريكي لدى طوكيو رام إيمانويل. بعد ذلك، توجه بايدن إلى مروحية عسكرية، لتقوم بنقله إلى فندق بالعاصمة اليابانية.

في 23 مايو، سيلتقي الرئيس الأمريكي مع الإمبراطور الياباني ناروهيتو ويعقد محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وتستضيف طوكيو يوم الثلاثاء قمة زعماء مجموعة Quad (الحوار الأمني ​​الرباعي الذي يضم أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان).

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قبل وصوله إلى اليابان، زار بايدن كوريا الجنوبية، حيث التقى بالرئيس الجديد للبلاد يون سيوك يول.

المصدر: تاس

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