الدفاع الروسية: نظام كييف قتل مدنيين لاتهام روسيا بذلك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جماعات متطرفة وقوات أوكرانية قصفت مباني سكنية وقتلت وجرحت مدنيين في مدينة نيكولايفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية لاتهام القوات الروسية بذلك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "نفذ نظام كييف في قرية نيكولايفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية استفزازا جديدا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أمام المجتمع العالمي، حيث استهدف مقاتلو الكتائب القومية المتطرفة وقوات مسلحة أوكرانية مباني سكنية بالمدفعية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان المدنيين".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "مراسلي نيويورك تايمز والصحفيين الأوكرانيين المرافقين للمتطرفين التقطوا صورا ومقاطع فيديو للضربات ونتائجها، التي نفذتها وحدات يزعم أنها روسية".

وأضاف: "نحذر ما يسمى بالغرب المتحضر مقدما من أنه من المقرر نشر هذه الأعمال الكاذبة وغيرها من قبل سلطات كييف بشأن "الفظائع الروسية" المزعومة على نطاق واسع في وسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت في المستقبل القريب".

وتابع: "مثل هذه الإجراءات من قبل السلطات الأوكرانية تظهر مرة أخرى اللامبالاة الكاملة لمصير المدنيين في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي