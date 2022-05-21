الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الاثنين المقبل

أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق.

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وأوضحت "فارس" أن "زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط، تأتي تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وفي إطار مواصلة سياسة دبلوماسية الجوار التي ينتهجها إبراهيم رئيسي لتنمية التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع الدول الجارة".

وكشفت الوكالة أن "جدول أعمال زيارة الرئيس الإيراني يتضمن عقد اجتماع رسمي مع سلطان عمان في قصر العلم، والتوقيع على عدة وثائق تعاون، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الإيرانيين المقيمن في هذا البلد، واجتماع آخر مع التجار ورجال الأعمال العمانيين"، إذ أن هذه الزيارة تعد خامس زيارة خارجية يقوم بها إبراهيم رئيسي منذ توليه منصب الرئاسة الإيرانية قبل نحو 9 اشهر .

وأشارت بعض التقارير إلى أن "وفدا يضم 50 شخصا من التجار ورجال الأعمال الإيرانيين قد زاروا سلطنة عمان الأسبوع الماضي، لتوفير الأرضية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان".

المصدر: "فارس"